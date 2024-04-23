Собрали "урожай": Поволжские фермеры вывезли с поля дрон ВСУ, сбитый российскими средствами РЭБ
В Поволжье фермеры вывезли с поля сбитый украинский беспилотник
Фермеры в Поволжье вывезли со своего поля беспилотник ВСУ, сообщает SHOT. Украинская армия хотела атаковать Сызранский НПЗ, однако дрон не долетел около 20 километров.
Поволжские фермеры вывезли со своего поля украинский беспилотник. Видео © SHOT
По предварительным данным, беспилотник сбили системы РЭБ в воскресенье в поле в Радищевском районе Ульяновской области, вблизи границы с Самарской областью. После того как силовики проверили упавший дрон, местные комбайнёры погрузили вражеский БПЛА в грузовик и вывезли с поля.
Ранее Life.ru сообщал, что на хуторе Реченском в Волгоградской области местные жители заявили, что вблизи посёлка у кладбища упал неопознанный летающий объект. По их словам, они сразу обратились за помощью к полицейским. Некоторые считают, что это мог быть дрон.