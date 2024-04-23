Собрали "урожай": Поволжские фермеры вывезли с поля дрон ВСУ, сбитый российскими средствами РЭБ

Фермеры в Поволжье вывезли со своего поля беспилотник ВСУ, сообщает SHOT. Украинская армия хотела атаковать Сызранский НПЗ, однако дрон не долетел около 20 километров.

Поволжские фермеры вывезли со своего поля украинский беспилотник. Видео © SHOT

По предварительным данным, беспилотник сбили системы РЭБ в воскресенье в поле в Радищевском районе Ульяновской области, вблизи границы с Самарской областью. После того как силовики проверили упавший дрон, местные комбайнёры погрузили вражеский БПЛА в грузовик и вывезли с поля.