Похудевший мэр города в Колумбии "потерял" штаны прямо во время выступления

Конфуз произошёл с мэром колумбийского города во время публичного выступления. Хорхе Элиас Чамс произносил торжественную речь в одном из образовательных учреждений, как с него спали брюки. В итоге недавно похудевший чиновник остался на сцене буквально в одних трусах.

Мэр города Колумбии потерял штаны прямо во время выступления. Видео © X / rgestioncol

"Пусть это останется в истории, я действительно похудел на восемь килограммов", — сказал мэр. Оправдание публике понравилось, люди аплодировали чиновнику и тихонько хихикали.