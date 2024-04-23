Похудевший мэр города в Колумбии "потерял" штаны прямо во время выступления
Конфуз произошёл с мэром колумбийского города во время публичного выступления. Хорхе Элиас Чамс произносил торжественную речь в одном из образовательных учреждений, как с него спали брюки. В итоге недавно похудевший чиновник остался на сцене буквально в одних трусах.
Мэр города Колумбии потерял штаны прямо во время выступления. Видео © X / rgestioncol
"Пусть это останется в истории, я действительно похудел на восемь килограммов", — сказал мэр. Оправдание публике понравилось, люди аплодировали чиновнику и тихонько хихикали.
Ранее Life.ru рассказывал, что похожий конфуз произошёл с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Она "потеряла" штаны, выполняя элемент программы во время своего выступления на шоу тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во Владивостоке.
X / rgestioncol