В Крыму выстроили защиту от сухопутных войск Украины Аксёнов заверил, что Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ из-за принятых мер 23 апреля, 11:35 Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ВСУ не смогут устроить сухопутную атаку на Крым, так как приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на полуострове. Об этом сказал глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы располагаемся в одном из регионов, который расположен близко к линии фронта. При этом те меры, которые принимаются по безопасности, принимаются исчерпывающие, всеми службами. Гарантированно Крыму никакие сухопутные операции не угрожают", — уточнил политик.

Напомним, киевские власти периодически начинают бравировать заявлениями о скорой атаке ВСУ на Крым. Однако в Госдуме РФ не раз подчёркивали, что Россия полностью готова к попыткам напасть на регион, а также советовали Киеву вспомнить о своих колоссальных потерях в ходе предыдущих контрнаступов.

Авторы Татьяна Миссуми