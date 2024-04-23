Крымчанин узнал от суда, что его имя по паспорту — Ангел Габриелович Отченаш

Житель Крыма по имени Ангел Габриелович Отченаш три года не знал, что носит такое причудливое имя. Новость об этом ему сообщили во время суда за вождение в нетрезвом виде, сообщает Mash на волне.

Крымчанин сменил имя на Ангел Отченаш после развода с женой. Фото © Telegram / Mash на волне

Ангел — это его настоящее имя, которое он приобрёл несколько лет назад после развода с женой. Раньше его звали Андрей, но во время бракоразводного процесса он на эмоциях решил, что должен взять себе имя поинтереснее, и написал соответствующее заявление в загсе. Проснувшись после ночи утопления горя на дне бутылки, Отченаш не вспомнил о своём вчерашнем становлении Ангелом. Он спокойно продолжал свою бытность Андреем, даже автомобиль "Порше" оформил на учёт под старыми ФИО.

И только через три года Отченаш познакомился с собой. Он позволил себе сесть за руль пьяным, чтобы скорее примчаться к маме, которой стало плохо в МФЦ. А уже в суде он впервые узнал, что имя ему — Ангел Габриелович Отченаш и он приговаривается к исправительным работам с лишением прав сроком на два года. Происшествие отрезвило Ангела и вскоре он вновь стал Андреем, сменив ФИО обратно.