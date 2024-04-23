Рухнувшая бетонная стена расплющила иномарку на Урале

Инцидент произошёл в городе Берёзовском на улице Гагарина, в момент ЧП никого в автомобиле не было. Жители неоднократно жаловались на аварийное состояние стены, которая последние недели находилась под угрожающим наклоном. Однако УК "Ваш дом" отказалась принимать какие-либо меры, считая объект более-менее сносным. Водители давно перестали парковаться около стены, однако расплющенная иномарка находилась там давно, как минимум на протяжении года. Возможно, владелец просто не знал об опасности.