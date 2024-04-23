Жена Германа Стерлигова внесла ясность в слухи о разводе и своём "светском загуле" Супруга православного бизнесмена Стерлигова опровергла слухи об их разводе 23 апреля, 12:07 Герман Стерлигов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Жена Германа Стерлигова назвала ложью появившиеся слухи о разладе в их семье и своём "светском загуле". По словам Алёны, ни о каком разводе и речи нет.

Поводом для кривотолков стали комментарии в Сети, где говорится, что женщина якобы ушла от православного бизнесмена вместе с детьми, начав вести полностью светский образ жизни и сменив имидж, отдав предпочтение яркому макияжу и сняв платок. Стерлигова заверила, что в их семье всё отлично.

"Потихонечку развиваемся, жизнь идёт. Герман продолжает развивать слободу, я помогаю детям, которые выбрали другой путь. Я же всё-таки бабушка-героиня, уже восемь внуков", — поделилась супруга бизнесмена в беседе с телеканалом "360".

По её словам, имидж она тоже не меняла: по-прежнему ходит в платке и не пользуется декоративной косметикой. У пары есть пятеро детей. Стерлигова рассказала о них: Арсений защищает Родину в Донбассе, Пелагея занимается благотворительностью, в том числе на СВО, Сергий и Михей создают историческую площадку, где будет работать ярмарка.

Ранее сообщалось, что бракоразводный процесс между блогершей Лерчек и её мужем Артёмом Чекалиным приостановлен до 11 июня. Судья мирового судебного участка дал супругам два месяца на попытку примирения.

Авторы Татьяна Миссуми