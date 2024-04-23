Откровенный разговор крымских депутатов попал в Сеть из-за забытого микрофона: "Мы пашем!"
Председатель Госсовета Крыма забыл выключить микрофон и проговорился о работе
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов забыл выключить микрофон после объявления перерыва на заседании и попал в неловкую ситуацию. Видео с фрагментом беседы парламентария с его заместителем, депутатом Ефимом Фиксом, разошлось по местным пабликам в "Телеграме".
Крымские депутаты удивились, что работают. Видео © Telegram / Крымский канал
— Слушай, возникло ощущение, что мы работаем, — говорит Константинов.
— Ничего себе!
— Мы пашем!
— Чинно, благородно, — откликаются на это не подозревающие о "прослушке" депутаты Госсовета.
Ранее самарскому чиновнику пришлось покинуть свою должность после жалоб на его фото в соцсетях и пропаганду ЛГБТ*. При приёме на новое место его социальные сети подверглись проверке, однако никакого нежелательного контента там не нашлось.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
Telegram / Крымский канал