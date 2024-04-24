Международный день солидарности молодёжи, День российского стоматолога, Антип Водогон: Праздники и приметы 24 апреля Государственных праздников в России 24 апреля нет. Отмечаем Международный день солидарности молодёжи, поздравляем с профессиональным праздником российских стоматологов и лечим зубы в день Антипа Водогона. 24 апреля, 03:00 Какие сегодня, 24 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Международный день солидарности молодёжи

Дата в 2024 году: 24 апреля, среда.

Международный праздник.

Цель праздника 24 апреля — привлечь внимание к социальным проблемам молодёжи. Фото © Freepik

Идея учредить праздник принадлежит Всемирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ). Выбранная дата торжеств имеет символическое значение. Она приурочена к финальному заседанию Бандунгской конференции азиатских и африканских стран в 1955 году. В 1957 году прошли первые торжества под названием "Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование". Позднее от него отказались и оставили первые четыре слова.

Цель праздника — привлечь внимание к социальным проблемам молодёжи, её всесторонней защите, созданию условий для развития и прогресса. Это особенно важно, учитывая, что более половины населения Земли (около 3,7 млрд человек) моложе 25 лет, а каждый пятый подросток не имеет доступа к образованию.

День российского стоматолога

Дата в 2024 году: 24 апреля, среда.

Профессиональный праздник.

Есть знакомые дантисты? Не забудьте поздравить их с профессиональным праздником 24 апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ежегодно 24 апреля отмечается День российского стоматолога. Врачей поздравляют пациенты и коллеги, по всей стране проводятся просветительские мероприятия: консультации, семинары и конференции. На них специалисты рассказывают о важности ухода за полостью рта и зубами. Датой для праздника был выбран день почитания Антипы Пергамского — небесного покровителя стоматологии. Епископ был причислен христианством к лику святых как целитель телесных и душевных недугов.

Интересно, что Гиппократ утверждал: "…каждый может обращаться со щипцами для удаления зубов, потому что способ использования их прост и очевиден". Может быть, поэтому Пётр I, пристрастившийся к хирургии во время путешествия с Великим посольством по Европе, лично вырывал зубы своей любовнице и жёнам бояр. Долгое время специальных зубных врачей не было. Зубоврачебной практикой занимались даже парикмахеры. А по-настоящему развитой медицинской отраслью стоматология стала к концу XIX века.

Антип Водогон

Дата в 2024 году: 24 апреля, среда.

Другие названия: День Антипа; Антип; Антип-половод; Водопол; Водополье; Полевод; Половодье.

Церковное название: Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.

Значение: Почтение памяти святого мученика Антипы Пергамского.

Народный праздник Антип Водогон отмечается 24 апреля (по старому стилю — 11 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти святого мученика Антипы Пергамского, епископа.

Священномученик Антипа Пергамский. Фото © azbyka

В I веке в Пергаме, одном из крупнейших городов Древнего мира, жил праведный епископ Антипа. Во времена императора Нерона, который приказал казнить всех, не поклоняющихся идолам, Антипа продолжал свои проповеди. Своей непоколебимой верой он вдохновил жителей города отказаться от идолопоклонства. Языческие жрецы обвинили его в том, что их боги покинули город и больше его не охраняют, после чего бросили епископа в раскалённую печь в форме медного вола. Попросив Господа принять его душу, Антип мирно ушёл из жизни. Его несгоревшие останки были тайно похоронены христианами в Пергаме, где у его гробницы вскоре начали происходить чудесные исцеления.

Народное название "Водогон" праздник получил за половодье, которое в это время находится в самом разгаре.

В народе святого Антипу считают целителем зубной боли. В старину, когда начинал болеть зуб, к нему прикладывали серебряную монетку. Затем доставали, просверливали в ней отверстие и вешали на иконе святого Антипы. После этого боль быстро утихала.

День считается неблагоприятным для посева и посадки растений. Это связано с избытком влаги в почве, что может привести к загниванию семян, а также с неустойчивой погодой. В этот день ожидали пробуждения медведей и выхода их из берлог, так что в лес ходить опасались.

Природные приметы на 24 апреля:

Если к 24 апреля верба распушилась, значит, зима ушла окончательно и больше не вернётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На рассвете небо окрашено красным — вся весна будет ненастной.

На Антипа Водогона пошёл дождь — будет урожай грибов.

Если после паводка пошёл снег, то озимые не уродятся.

Если к 24 апреля верба распушилась, значит, зима ушла окончательно и больше не вернётся.

Если реки вскрылись, значит, год будет хлебородным, и наоборот.

Если на реке ещё остался лёд, то лето будет холодным.

Именины 24 апреля отмечают:

Ян

Яков

Харитон

Пётр

Николай

Иван

Ефим.

Авторы Андрей Соколов