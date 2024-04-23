Россиянам хотят разрешить голосовать с 16 лет

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков от партии "Новые люди" прислал Правительству РФ на рассмотрение законопроект, который предусматривает дать право российским гражданам голосовать на выборах с 16 лет. Документ есть в распоряжении Life.ru.

Проект предлагает внести изменения в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ". Согласно этим документам, в настоящее время право участвовать в голосовании появляется у россиян с 18 лет.

В пояснительной записке к законопроекту автор пояснил, что по достижении 16-летнего возраста молодые люди уже готовы принимать осознанные решения, включая выбор политических кандидатов.

"Многие в этом возрасте начинают работать и зарабатывать. Они уже имеют навык критического мышления и опыт работы с различными источниками информации, умеют её анализировать и делать собственные выводы, что позволяет им формировать собственные политические взгляды и мнения", — сказано в документе.

Автор отметил, что в некоторых странах уже существует возможность голосования с 16 лет. К ним относятся Аргентина, Австрия, Бельгия, Бразилия, Иран, Кипр, Куба, Мальта и Шотландия.

"Согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало более трёх миллионов граждан в возрасте 16–17 лет. Таким образом, принятие законопроекта увеличит количество избирателей на три миллиона человек. И большинство из них будут мотивированы голосовать на выборах", — заметил Даванков.

Если законопроект будет утверждён, то новое правило вступает в силу с 1 января.