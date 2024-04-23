В Госдуме уверены, что Кант поставил бы Шольцу "двойку" по философии Депутат Толмачёв назвал заявления Шольца про Канта детскими обидами 23 апреля, 13:07 Портрет Иммануила Канта. Обложка © Wikipedia / Картина Иоганна Готлиба Беккера (1768)

Россия бережно относится к наследию выдающегося философа и учёного Иммануила Канта, который некоторое время был подданным Российской империи. Так, в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал "детские обиды" канцлера Германии Олафа Шольца, который захотел запретить Владимиру Путину цитировать философа.

"Такие детские высказывания, конечно, показывают натуру канцлера. Сложно представить, чтобы российские политики пытались противостоять распространению мыслей русских философов. А Шольц... обижается. Его заявления — это отрицание исторического факта. А отрицание очевидного выставляет того, кто говорит, в глупом виде", — отметил парламентарий.

Толмачёв подчеркнул, что интеллектуальное наследие Канта, Ницше, Данилевского, Соловьёва и других мыслителей принадлежит миру и всем людям. И в этом — отличие российской культуры от западной: мы дорожим наследием своего народа и с уважением относимся к достоянию других наций. А Запад делает всё для забвения достижений Российской империи и Советского Союза.

"Мы объединяем, Запад разделяет. Вот только тот, кто разделяет, обязательно останется ни с чем. Это математика. А Иммануил Кант, как известно, читал лекции не только по философии, но и по математике. Шольцу Кант поставил бы "двойку" по обеим дисциплинам", — заключил депутат.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц впал в истерику из-за того, что президент РФ Владимир Путин позволяет себе "без малейших оснований" цитировать Иммануила Канта и восхищаться его трудами. Лидер ФРГ испугался, что Россия пытается "присвоить себе" философа, который, кстати, покоится в российском Калининграде.