Сейм Литвы не поддержал запрет для граждан РФ и Белоруссии на поездки на родину
Сейм (парламент) Литвы не поддержал инициативу об ограничении в поездках на родину россиян и белорусов, у которых есть вид на жительство в республике. Об этом сообщило национальное литовское радио LRT.
Предложение предполагало запрет для граждан РФ и РБ с ВНЖ в Литве на выезд в родную страну чаще раза в год. В случае нарушения этого порядка вид на жительство должен был аннулироваться. Таким образом некоторые литовские законодатели планировали снизить риски вербовки россиян и белорусов спецслужбами соответствующих государств. За введение этих ограничений проголосовали 20 парламентариев, голос против отдали 47 человек, а ещё 45 — воздержались.
"Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников <...>. Почему литовцы могут ездить в Беларусь и не подвергаться никаким ограничениям? Они также могут быть завербованы, независимо от их национальности", — цитирует LRT представляющего Партию свободы депутата Каспараса Адомайтиса.
Кстати, параллельно обсуждениям литовских законодателей на тему того, какие ещё ограничения можно применить к россиянам и белорусам, правительство Литвы возобновило импорт российского зерна. Первая партия поступила в республику в феврале этого года — 12,2 тысячи тонн зерна на сумму 1,95 миллиона евро. Прошло менее года с тех пор, как литовская сторона отказалась от поставок зерновых из России.
ТАСС / imago images / Zygimantas Gedvila via