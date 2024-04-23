Сейм Литвы не поддержал запрет для граждан РФ и Белоруссии на поездки на родину

Сейм (парламент) Литвы не поддержал инициативу об ограничении в поездках на родину россиян и белорусов, у которых есть вид на жительство в республике. Об этом сообщило национальное литовское радио LRT.

Предложение предполагало запрет для граждан РФ и РБ с ВНЖ в Литве на выезд в родную страну чаще раза в год. В случае нарушения этого порядка вид на жительство должен был аннулироваться. Таким образом некоторые литовские законодатели планировали снизить риски вербовки россиян и белорусов спецслужбами соответствующих государств. За введение этих ограничений проголосовали 20 парламентариев, голос против отдали 47 человек, а ещё 45 — воздержались.

"Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников <...>. Почему литовцы могут ездить в Беларусь и не подвергаться никаким ограничениям? Они также могут быть завербованы, независимо от их национальности", — цитирует LRT представляющего Партию свободы депутата Каспараса Адомайтиса.