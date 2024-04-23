Российские бойцы научились "сажать" дроны ВСУ с помощью небесного трюка от автора "мёртвой петли"

FPV-дрон (First Person View) "Бекас" научили таранить воздушные цели противника для их "приземления". Беспилотник изготовили в центре военно-патриотического воспитания "Звено" в Нижнем Новгороде. Видео с работой "Бекаса" опубликовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Воздушный таран FPV-дрона "Бекас". Видео © Telegram / Глеб Никитин

"На кадрах FPV-дрон "Бекас" отрабатывает таранный способ уничтожения воздушных целей противника. Этот беспилотник собран нижегородцами. Центр военно-патриотического воспитания "Звено" не только собирает свои дроны, но и обучает пилотов. Со своей стороны оказываем поддержку бизнесу, который в тылу также приближает победу, как и бойцы на фронте, создавая для них современные средства борьбы", — написал глава региона.

Никитин отметил, что идею с тараном в воздушном бою они позаимствовали у своего легендарного земляка — русского лётчика Петра Нестерова. Он родился в Нижнем Новгороде в дворянской семье и вошёл в историю в 1913 году после того, как первым в мире выполнил фигуру высшего пилотажа — мёртвую петлю. 27-летний лётчик погиб в воздушном бою, применив первый в мире воздушный таран и сбив двухместный австрийский самолёт-разведчик.