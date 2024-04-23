Российские бойцы научились "сажать" дроны ВСУ с помощью небесного трюка от автора "мёртвой петли"
Губернатор Никитин показал воздушный таран дрона нижегородским "Бекасом"
FPV-дрон (First Person View) "Бекас" научили таранить воздушные цели противника для их "приземления". Беспилотник изготовили в центре военно-патриотического воспитания "Звено" в Нижнем Новгороде. Видео с работой "Бекаса" опубликовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.
Воздушный таран FPV-дрона "Бекас". Видео © Telegram / Глеб Никитин
"На кадрах FPV-дрон "Бекас" отрабатывает таранный способ уничтожения воздушных целей противника. Этот беспилотник собран нижегородцами. Центр военно-патриотического воспитания "Звено" не только собирает свои дроны, но и обучает пилотов. Со своей стороны оказываем поддержку бизнесу, который в тылу также приближает победу, как и бойцы на фронте, создавая для них современные средства борьбы", — написал глава региона.
Никитин отметил, что идею с тараном в воздушном бою они позаимствовали у своего легендарного земляка — русского лётчика Петра Нестерова. Он родился в Нижнем Новгороде в дворянской семье и вошёл в историю в 1913 году после того, как первым в мире выполнил фигуру высшего пилотажа — мёртвую петлю. 27-летний лётчик погиб в воздушном бою, применив первый в мире воздушный таран и сбив двухместный австрийский самолёт-разведчик.
Ранее Life.ru рассказывал о новом российском беспилотнике "Изделие-55", которому нельзя помешать с помощью создания радиопомех. Это происходит, поскольку управление им осуществляется с помощью оптического сигнала, передающегося по оптоволоконному кабелю. Таким образом, этот дрон может обойти любую систему РЭБ.
Telegram / Глеб Никитин