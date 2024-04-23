Разъярённые украинцы пошли штурмом на визовый центр в Польше с их паспортами В Варшаве украинцам не выдают готовые паспорта из-за ограничений МИД Украины 23 апреля, 14:42 Украинцам за рубежом не выдают готовые паспорта. Обложка © Telegram / Supernova+

В Варшаве украинские мужчины не могут получить уже готовые паспорта и теперь осаждают визовый центр, требуя свои документы. Всё это произошло после того, как МИД Украины запретил оказание консульских услуг лицам призывного возраста за границей.

Украинцам за рубежом не выдают готовые паспорта. Видео © Telegram / Supernova+

Официально даётся объяснение, что якобы не работает система, однако детей и женщин сотрудники продолжают обслуживать и выдавать документы. Украинское консульство в Польше уже предупреждало, что приостановит оказание услуг потенциальным призывникам.

Очевидцы рассказывают, что разгневанных беженцев пытались выгнать на улицу, но мужчины "заблокировали кабинки, чтобы никто не мог заходить и подаваться".

Напомним, 22 апреля МИД Украины сообщил, что покинувшие страну мужчины призывного возраста отныне не смогут воспользоваться консульскими услугами за рубежом. Ограничения затронут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Доступной останется лишь одна услуга — оформление бумаг для возвращения на родину.

Авторы Татьяна Миссуми