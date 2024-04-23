"Брат, только осторожно": Уральский "супергерой" рискнул жизнью ради соседки, попавшей в западню
SHOT: В Екатеринбурге мужчина залез к соседям на 11-м этаже, чтобы спасти бабушку
Екатеринбуржец перелез в соседнюю квартиру через балкон на 11-м этаже, чтобы вызволить пожилую женщину, которая оказалась в западне — её нечаянно запер на лоджии двухлетний правнук. Шокирующие кадры с места публикует SHOT.
Мужчина перелез в соседнюю квартиру через балкон на 11-м этаже, чтобы освободить запертую пенсионерку. Видео © SHOT
Изначально ничто не предвещало беды — пожилая женщина сидела с малышом в одной из квартир-студий многоэтажного дома. В какой-то момент она ненадолго вышла на лоджию, и мальчуган прикрыл за ней дверь, а открыть самостоятельно уже не смог.
К счастью, среди местных жителей нашёлся настоящий храбрец. Герой откликнулся на зов в домовом чатике, бесстрашным соседом оказался Николай Колпаков, который когда-то занимался промышленным альпинизмом. Он прихватил отвёртку, перелез в соседнюю квартиру и отворил захлопнувшуюся дверь, освободив напуганную старушку.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который произошёл в Москве. 61-летняя женщина ненадолго выбежала на балкон и не смогла вернуться обратно — её поймали в ловушку собственные коты: пушистики каким-то образом смогли закрыть дверь на замок и запереть хозяйку. Ситуация усугублялась тем, что узница оказалась на лоджии в конце ноября в одном лишь халате.