"Брат, только осторожно": Уральский "супергерой" рискнул жизнью ради соседки, попавшей в западню

Екатеринбуржец перелез в соседнюю квартиру через балкон на 11-м этаже, чтобы вызволить пожилую женщину, которая оказалась в западне — её нечаянно запер на лоджии двухлетний правнук. Шокирующие кадры с места публикует SHOT.

Мужчина перелез в соседнюю квартиру через балкон на 11-м этаже, чтобы освободить запертую пенсионерку. Видео © SHOT

Изначально ничто не предвещало беды — пожилая женщина сидела с малышом в одной из квартир-студий многоэтажного дома. В какой-то момент она ненадолго вышла на лоджию, и мальчуган прикрыл за ней дверь, а открыть самостоятельно уже не смог.

К счастью, среди местных жителей нашёлся настоящий храбрец. Герой откликнулся на зов в домовом чатике, бесстрашным соседом оказался Николай Колпаков, который когда-то занимался промышленным альпинизмом. Он прихватил отвёртку, перелез в соседнюю квартиру и отворил захлопнувшуюся дверь, освободив напуганную старушку.