В Госдуме разрешили Шольцу цитировать Толстого, вопреки комичному "вето" на Канта Депутат ГД Драпеко: Если Шольц начнёт цитировать Толстого, мы не будем возражать 23 апреля, 15:10 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Россия не против того, чтобы немецкий канцлер Олаф Шольц цитировал Фёдора Достоевского или Льва Толстого. Об этом RT сказала первый зампредседателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко, комментируя то, что Шольц потребовал от президента РФ Владимира Путина прекратить упоминать немецкого философа Иммануила Канта.

"Кант принадлежит всему миру как великий философ, так же как миру принадлежат Лев Толстой, Фёдор Достоевский. И если вдруг Шольц начнёт цитировать Достоевского или Толстого, мы не будем возражать", — снисходительно заметила Драпеко.

Она назвала "улыбкой истории" то, что могила великого философа Германии оказалась на российской территории. По словам депутата, губернатор Калининградской области Антон Алиханов очень верно сравнил Канта с "нашим трофеем". Драпеко уверена, что над запретами Шольца цитировать Канта можно только посмеяться.

Напомним, 22 апреля отмечалось 300-летие со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта, могила которого находится в Калининградской области. В честь этой даты российский лидер Владимир Путин отметил, что проведение Международного кантовского конгресса "Мировое понятие философии" говорит о неугасающем интересе к мыслителю. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин якобы не имеет "ни малейшего основания" ссылаться на Канта и его труды.

Авторы Татьяна Миссуми