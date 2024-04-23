Мощный град вызвал разрушения в некоторых районах Татарстана

Татарстан накрыла непогода: в республике начался мощный град с грозой и сильными порывами ветра. В некоторых районах разбушевавшаяся стихия уже привела к разрушениям, сообщил глава республики Рустам Минниханов в личном телеграм-канале.

Татарстан накрыл мощный град. Видео © Telegram / Рустам Минниханов

"В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома. Берегите себя", — говорится в посте главы региона.