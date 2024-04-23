Мощный град вызвал разрушения в некоторых районах Татарстана
Глава Татарстана Минниханов призвал жителей оставаться дома из-за непогоды
Татарстан накрыла непогода: в республике начался мощный град с грозой и сильными порывами ветра. В некоторых районах разбушевавшаяся стихия уже привела к разрушениям, сообщил глава республики Рустам Минниханов в личном телеграм-канале.
Татарстан накрыл мощный град. Видео © Telegram / Рустам Минниханов
"В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома. Берегите себя", — говорится в посте главы региона.
Ранее Life.ru сообщал о том, как 20 апреля в германской Баварии град привёл к крупному дорожно-транспортному происшествию. 29 машин столкнулись на автотрассе в Верхней Франконии. В результате ДТП пострадали 15 человек, из них 10 потребовалась госпитализация, а состояние одного из раненых было критическим.
Telegram / Рустам Минниханов