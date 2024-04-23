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23 апреля, 15:10

Мощный град вызвал разрушения в некоторых районах Татарстана

Глава Татарстана Минниханов призвал жителей оставаться дома из-за непогоды

Татарстан накрыла непогода: в республике начался мощный град с грозой и сильными порывами ветра. В некоторых районах разбушевавшаяся стихия уже привела к разрушениям, сообщил глава республики Рустам Минниханов в личном телеграм-канале.

Татарстан накрыл мощный град. Видео © Telegram / Рустам Минниханов

"В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома. Берегите себя", говорится в посте главы региона.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как 20 апреля в германской Баварии град привёл к крупному дорожно-транспортному происшествию. 29 машин столкнулись на автотрассе в Верхней Франконии. В результате ДТП пострадали 15 человек, из них 10 потребовалась госпитализация, а состояние одного из раненых было критическим.

Обложка ©

Telegram / Рустам Минниханов

Юрий Лысенко
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