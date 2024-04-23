Дагестан на летний оздоровительный отдых примет более 700 детей Запорожской области

Организации отдыха и оздоровления Республики Дагестан примут этим летом 750 детей из Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Министерства образования и науки региона Яхья Бучаев.

"Мы дали квоту на отдых и оздоровление 750 детей с Запорожской области. Уже первые 150 детей, их количество подтверждено, мы ожидаем с начала летней оздоровительной кампании – это с 5 июня", - сообщил министр.

Он также отметил, что текущая летняя оздоровительная кампания будет направлена на тематические мероприятия творческого и спортивного характера.

"В стационарных лагерях будет проведено большое количество тематических смен, посвященных различным направлениям, в том числе смены по науке, искусству, спорту, "Движение Первых", то есть очень активная, насыщенная летняя оздоровительная кампания нас ожидает", - заключил Яхья Бучаев.