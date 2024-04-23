Дагестан на летний оздоровительный отдых примет более 700 детей Запорожской области
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Организации отдыха и оздоровления Республики Дагестан примут этим летом 750 детей из Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Министерства образования и науки региона Яхья Бучаев.
"Мы дали квоту на отдых и оздоровление 750 детей с Запорожской области. Уже первые 150 детей, их количество подтверждено, мы ожидаем с начала летней оздоровительной кампании – это с 5 июня", - сообщил министр.
Он также отметил, что текущая летняя оздоровительная кампания будет направлена на тематические мероприятия творческого и спортивного характера.
"В стационарных лагерях будет проведено большое количество тематических смен, посвященных различным направлениям, в том числе смены по науке, искусству, спорту, "Движение Первых", то есть очень активная, насыщенная летняя оздоровительная кампания нас ожидает", - заключил Яхья Бучаев.
А ранее "Единая Россия" вместе с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) организовала систему реабилитации детей из присоединённых к России регионов и Белгородской области. Так, из Белгородской области около 500 детей, а также членов семей участников СВО направили на отдых в Краснодар, на Ставрополье, в Москву и Подмосковье. Также она добавила, что "Молодая гвардия" и гуманитарный штаб в Мариуполе организовали помощь людям старшего возраста. В досуговом центре, например, они могут получить горячее питание.