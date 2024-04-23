На Урале 15-летний байкер насмерть разбился, не заметив на дороге натянутый трос

В посёлке Совхозном Свердловской области погиб подросток на мотоцикле. Парень не заметил натянутый на дороге трос, в результате чего разбился насмерть. Его подруге вырвало пальцы рук, она госпитализирована, сообщает Ura.ru.

Место, где 15-летний байкер наехал на металлический трос. Фото © Telegram / ГИБДД Свердловской области

Как уточнили в ГИБДД Свердловской области, 15-летний водитель спортивного мотоцикла BSEmoto-pro хотел покатать подругу на частной асфальтированной площадке, но не заметил металлический трос, который был натянут между двумя деревьями. В результате происшествия подросток скончался на месте от полученных травм до того, как приехала скорая помощь. Девочка, которая ехала с ним, доставлена в больницу с ампутацией пальцев на руках.

Этот мотоцикл был подарком подростку от его бабушки, которая знала, что её внук мечтает посвятить себя занятию мотоспортом. Кататься можно было только на площадке, поскольку водительского удостоверения молодой байкер не имел. На момент ДТП он был в шлеме и прочной мотоциклетной куртке.