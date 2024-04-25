Всемирный день борьбы с малярией, Международный день ДНК, Василий Парильщик: Праздники и приметы 25 апреля Государственных и профессиональных праздников 25 апреля в России нет. Поздравляем врачей и учёных, занятых борьбой с малярией, интересуемся достижениями генных инженеров, охотимся на зайцев в день Василия Парильщика. 25 апреля, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 25 апреля? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Всемирный день борьбы с малярией

Дата в 2024 году: 25 апреля, четверг.

Международный праздник.

Малярия — опасное инфекционное заболевание, которое поражает кроветворную, сосудистую и другие системы организма. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Всемирный день борьбы с малярией отмечается во всём мире ежегодно 25 апреля. В 2024 году этот день будет отмечаться в 17-й раз. Дата была учреждена Всемирной ассамблеей здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2007 году, а первые торжества прошли в 2008-м. Это событие получило широкую поддержку во многих странах. Цель мероприятия — повысить осведомлённость людей о механизмах передачи инфекции, её последствиях и способах защиты здоровья. Малярия — опасное инфекционное заболевание, которое поражает кроветворную, сосудистую и другие системы организма. Праздник был учреждён для того, чтобы повысить информированность людей о болезни, объяснить необходимость профилактических мер и помочь больным.

Международный день ДНК

Дата в 2024 году: 25 апреля, четверг.

25 апреля отмечается Международный день ДНК — памятная дата, посвящённая открытию структуры молекулы ДНК. В этот день в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали в журнале Nature результаты своего исследования. Открытие структуры ДНК стало революционным прорывом в области здравоохранения. Оно позволило выявить и предотвратить наследственные заболевания, оздоровить будущие поколения и развить генные технологии.

Благодаря расшифровке ДНК, которая продолжается и по сей день, учёные получили доступ к регулированию и корректировке принципа наследственности. Уже сегодня многие наследственные заболевания можно удалить из цепочки ДНК, устраняя негативное наследие поколений.

25 апреля отмечается памятная дата, посвящённая открытию структуры молекулы ДНК. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В США празднование Дня ДНК впервые было запланировано как разовое мероприятие. Однако в 2003 году Национальный институт исследования генома человека взял на себя обязательство ежегодно организовывать этот праздник. В России День ДНК традиционно отмечается научными семинарами, конференциями и днями открытых дверей. Для школьников и преподавателей проводятся лекции, демонстрируются научно-популярные фильмы.

Василий Парильщик

Дата в 2024 году: 25 апреля, четверг.

Другие названия: Василий Парийский; Василий; день Василия Парильщика.

Церковное название: преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского.

Значение: почтение памяти святого Василия Парийского.

Народный праздник Василий Парильщик отмечается 25 апреля (по старому стилю — 12 апреля). В православном календаре это дата почтения памяти святого Василия, епископа Парийского, исповедника.

Василий жил в VIII веке в городе Парий (современная Турция). С приходом христианства в городе была основана епископия, и Василий стал одним из её служителей. Люди уважали его за добродетель и благочестие, считая истинным пастырем.

Икона святого Василия, память которого Церковь чтит 25 апреля. Фото © Azbyka.ru

Когда в Византии началось иконоборчество, ересь коснулась и тех земель, где жил епископ Василий. Он решительно встал на защиту святых икон и открыто исповедовал веру во Христа. Василий охранял свою епархию от еретиков, не подписывая постановление об уничтожении образов.

За свои действия Василий подвергся гонениям, оскорблениям и унижениям со стороны иконоборцев. Ему пришлось скитаться до конца жизни, проводя дни в скорби. Но перед Господом его душа осталась незапятнанной. Василий ни на мгновение не усомнился в правильности своего жизненного пути.

Название Парильщик народный праздник получил в честь паркой погоды. В это время снег, как правило, уже окончательно тает, вода уходит в землю, а солнце, которое подогревает почву, выпаривает влагу. В этот день охотятся на зайцев, но при этом нужно быть осторожными, так как в лесу может появиться медведь, вышедший из берлоги.

Святому Василию молятся о силе, храбрости и избавлении от болезней. Фото © Freepik

На Василия Парильщика молятся святому Василию о силе, храбрости и избавлении от болезней. Вдовы, брошенные девушки и женщины, желающие избавиться от тоски по любимому человеку, на заре идут к воде и читают специальный заговор. Затем они обрызгивают лицо водой левой рукой. Считается, что вода, заговорённая на Василия Парильщика, укрепляет здоровье. Её пьют и умываются ею по средам.

Приметы на 25 апреля:

Главная примета 25 апреля: верба зацвела — к тёплым дням. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если стоит паркая солнечная погода, то год будет урожайным.

Если идёт дождь, то начало мая будет дождливым.

Если к этому дню весь снег растаял, значит, зима уступила свои права и заморозков больше не будет.

Если утро выдалось холодным, а день стоит ясный, то велика вероятность сухого лета и неурожая.

Верба зацвела — к тёплым дням.

Заяц путь перебежал — к невезению.

Именины 25 апреля отмечают:

Ян

Сергей

Иван

Давид

Василий

Акакий

Марфа

Марта

Мария

Авторы Андрей Соколов