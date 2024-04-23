Песчаная буря превратила ливийский город в подобие Марса
Песчаная буря обрушилась на ливийский город Бенгази, остановив авиасообщение
Мощная песчаная буря заволокла город Бенгази на востоке Ливии. Из-за нелётных условий Международный аэропорт Бенина был вынужден приостановить работу, а власти объявили 23 апреля нерабочим днём.
На снятых очевидцами кадрах видно, что стихия окрасила небо в красно-оранжевый цвет. Видимость на улицах города ограничивается несколькими десятками метров. Скорость ветра может превышать 70 км/ч, считают в местном центре метеорологии.
Песчаная буря обрушилась на ливийский город Бенгази. Обложка © X / Hava Forum
В жёлтый цвет из-за мощной песчаной бури недавно окрасилось и небо в Благовещенске. Стихия пришла в российский город из Монголии и Китая.
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