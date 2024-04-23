Песчаная буря превратила ливийский город в подобие Марса

Мощная песчаная буря заволокла город Бенгази на востоке Ливии. Из-за нелётных условий Международный аэропорт Бенина был вынужден приостановить работу, а власти объявили 23 апреля нерабочим днём.

На снятых очевидцами кадрах видно, что стихия окрасила небо в красно-оранжевый цвет. Видимость на улицах города ограничивается несколькими десятками метров. Скорость ветра может превышать 70 км/ч, считают в местном центре метеорологии.

Песчаная буря обрушилась на ливийский город Бенгази. Обложка © X / Hava Forum