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23 апреля, 20:00

Песчаная буря превратила ливийский город в подобие Марса

Песчаная буря обрушилась на ливийский город Бенгази, остановив авиасообщение

Мощная песчаная буря заволокла город Бенгази на востоке Ливии. Из-за нелётных условий Международный аэропорт Бенина был вынужден приостановить работу, а власти объявили 23 апреля нерабочим днём.

На снятых очевидцами кадрах видно, что стихия окрасила небо в красно-оранжевый цвет. Видимость на улицах города ограничивается несколькими десятками метров. Скорость ветра может превышать 70 км/ч, считают в местном центре метеорологии.

Песчаная буря обрушилась на ливийский город Бенгази. Обложка © X / Hava Forum

Свыше 200 землетрясений произошли на Тайване за сутки
Свыше 200 землетрясений произошли на Тайване за сутки

В жёлтый цвет из-за мощной песчаной бури недавно окрасилось и небо в Благовещенске. Стихия пришла в российский город из Монголии и Китая.

Обложка ©

X / Hava Forum

Илья Пушкарев
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