В России зафиксирован рост числа снежных барсов

Сотрудники центра по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" поделились результатами ежегодного всероссийского учёта диких кошек. В 2024 году на территории страны замечены 87 особей этого вида, тогда как ранее насчитывалось не больше 75.

Подсчитать и идентифицировать снежных барсов помогли фотоловушки, расставленные учёными в местах обитания зверей. Наибольшее число ирбисов зафиксировано в Республике Алтай. Там в объективы камер попали 54 особи. Ещё 15 кошек обнаружились в Тыве, 11 — в Красноярском крае, а оставшиеся семь — в Бурятии.

"Охрана территории, борьба с браконьерством, работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дают результаты", — прокомментировал итоги учёта председатель общего собрания центра "Ирбис" Али Узденов.