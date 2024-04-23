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23 апреля, 20:56

В России зафиксирован рост числа снежных барсов

В России при ежегодном учёте насчитали 87 особей снежного барса

Сотрудники центра по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" поделились результатами ежегодного всероссийского учёта диких кошек. В 2024 году на территории страны замечены 87 особей этого вида, тогда как ранее насчитывалось не больше 75.

Подсчитать и идентифицировать снежных барсов помогли фотоловушки, расставленные учёными в местах обитания зверей. Наибольшее число ирбисов зафиксировано в Республике Алтай. Там в объективы камер попали 54 особи. Ещё 15 кошек обнаружились в Тыве, 11 — в Красноярском крае, а оставшиеся семь — в Бурятии.

"Охрана территории, борьба с браконьерством, работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дают результаты", — прокомментировал итоги учёта председатель общего собрания центра "Ирбис" Али Узденов.

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Ранее Life.ru показывал кадры с "брачной песней" одинокого снежного барса. Хищник угодил в фотоловушку на Алтае.

Обложка ©

Unsplash / Helena Lopes

Илья Пушкарев
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