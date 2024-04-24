Экономическая делегация Пхеньяна отправится в Иран. Об этом информировало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское ЦТАК.

"КНДР направляет экономическую делегацию в Иран", — сказано в сообщении. Её возглавит товарищ Юн Чжон Хо, уточнили в ЦТАК.