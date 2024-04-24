КНДР направляет экономическую делегацию в Иран
Экономическая делегация Пхеньяна отправится в Иран. Об этом информировало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское ЦТАК.
"КНДР направляет экономическую делегацию в Иран", — сказано в сообщении. Её возглавит товарищ Юн Чжон Хо, уточнили в ЦТАК.
Ранее Life.ru писал, что северокорейские военные впервые провели учения по нанесению ядерного контрудара с применением 600-миллиметровых реактивных систем залпового огня. За ходом стрельб наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
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