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24 апреля, 01:17

Глава Минздрава Крыма готов уйти из-за отсутствия лекарств для льготников

Глава Минздрава Крыма Скорупский: Готов оставить пост, если не будет лекарств

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский готов подать в отставку, если до 15 мая не будут решены проблемы с поставками в регион лекарств для льготных категорий граждан. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года", ― обратился к землякам чиновник в опубликованном видеообращении.

По его словам, на этот год Минздрав республики запланировал приобрести порядка 1100 наименований препаратов для льготников в рамках федеральной и региональной программ, 955 из них уже закуплены. В ближайшее время должно быть обеспечено ещё 50 лекарственных позиций. При этом девять наименований на текущий момент находятся в стойкой дефектуре, ещё 33 ― во временной. Скорубский посоветовал пациентам, нуждающимся в дефектурных препаратах, обратиться к лечащему врачу для назначения аналога.

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А ранее россиянам объяснили, как перевозить лекарства, которые нужно хранить в холодильнике. Так, при автомобильной перевозке препараты можно спрятать в термосумку или термоконтейнер. Они позволяют перевозить продукцию с режимом хранения +15…+25 °C. Если же требуется создать температуру +2…+8 °C или +8…+15 °C, нужно покупать хладоэлементы либо использовать фольгированный термопакет, который следует загодя охладить в морозильной камере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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