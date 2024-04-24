Глава Минздрава Крыма готов уйти из-за отсутствия лекарств для льготников

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский готов подать в отставку, если до 15 мая не будут решены проблемы с поставками в регион лекарств для льготных категорий граждан. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года", ― обратился к землякам чиновник в опубликованном видеообращении.

По его словам, на этот год Минздрав республики запланировал приобрести порядка 1100 наименований препаратов для льготников в рамках федеральной и региональной программ, 955 из них уже закуплены. В ближайшее время должно быть обеспечено ещё 50 лекарственных позиций. При этом девять наименований на текущий момент находятся в стойкой дефектуре, ещё 33 ― во временной. Скорубский посоветовал пациентам, нуждающимся в дефектурных препаратах, обратиться к лечащему врачу для назначения аналога.