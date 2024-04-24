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24 апреля, 04:48

Системы ПВО сбили восемь украинских дронов над четырьмя областями России

Системы противовоздушной обороны работали минувшей ночью в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, три беспилотника уничтожили над Курской областью, по два дрона сбили в Белгородской и Воронежской областях и один — над Смоленской областью.

Угрозу атаки БПЛА объявили после падения дрона в промзоне Липецка
Угрозу атаки БПЛА объявили после падения дрона в промзоне Липецка

В Смоленской области в результате атаки загорелись два топливно-энергетических объекта. Спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия.

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ТАСС / Александр Полегенько

Артур Лапсаков
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