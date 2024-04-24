Угрозу атаки БПЛА объявили после падения дрона в промзоне Липецка
Губернатор Артамонов: В промышленной зоне Липецка упал беспилотник, жертв нет
В промышленной зоне Липецка упал беспилотный летательный аппарат, к счастью, жертв нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Внимание! В связи с падением летательного аппарата вводится режим угрозы атаки БПЛА на территории Липецка. Обращаю внимание, что сирены сейчас включаться не будут", — написал глава региона в телеграм-канале.
Он рекомендовал гражданам при обнаружении упавшего дрона или его фрагментов не подходить и не трогать их, а сообщить о находке по телефону 112.
На днях Игорь Артамонов сообщал об обломках двух летательных аппаратов, обнаруженных в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области. Предположительно, это метеозонды. Позже обломки метеозонда были найдены и в Усманском районе.
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