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24 апреля, 02:33

Угрозу атаки БПЛА объявили после падения дрона в промзоне Липецка

Губернатор Артамонов: В промышленной зоне Липецка упал беспилотник, жертв нет

В промышленной зоне Липецка упал беспилотный летательный аппарат, к счастью, жертв нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Внимание! В связи с падением летательного аппарата вводится режим угрозы атаки БПЛА на территории Липецка. Обращаю внимание, что сирены сейчас включаться не будут", — написал глава региона в телеграм-канале.

Он рекомендовал гражданам при обнаружении упавшего дрона или его фрагментов не подходить и не трогать их, а сообщить о находке по телефону 112.

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На днях Игорь Артамонов сообщал об обломках двух летательных аппаратов, обнаруженных в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области. Предположительно, это метеозонды. Позже обломки метеозонда были найдены и в Усманском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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