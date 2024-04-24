Угрозу атаки БПЛА объявили после падения дрона в промзоне Липецка

В промышленной зоне Липецка упал беспилотный летательный аппарат, к счастью, жертв нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Внимание! В связи с падением летательного аппарата вводится режим угрозы атаки БПЛА на территории Липецка. Обращаю внимание, что сирены сейчас включаться не будут", — написал глава региона в телеграм-канале.