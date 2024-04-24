Спросили за шмот: Adidas вызвала Nike в суд из-за трёх полосок

В Германии начался апелляционный судебный процесс между компаниями, занимающимися производством спортивных товаров и одежды: немецкой Adidas и американской Nike. Причиной прений стали полоски на товарах бренда из Штатов, пишет издание Die Zeit.

В материале газеты уточняется, что причиной спора стали именно три параллельные полоски на спортивных штанах, которые можно наблюдать на товарах немецкого производителя. В 2022-ом выяснилось, что такие же появились и на продукции Nike, что Adidas сочла весомым поводом для обращения в суд по обвинению в нарушении авторских прав. Конкретное обвинение заключалось в том, что несколько моделей спортивных штанов компании из Штатов, на которых могли быть две или три полоски, напоминают дизайн брюк Adidas. Земельным судом Дюссельдорфа в сентябре 2022 года было принято постановление, которое запретило Nike продавать пять моделей штанов в ФРГ.

Через год — в сентябре 2023 года — суд подтвердил своё решение, но американская компания подала апелляцию, заявив, что аргументы оппонента насчёт рисунка полос были чрезмерно буквальными, а всё сходство объясняется "распространённостью и простотой дизайна". Также в Nike настаивают, что полоски по бокам спортивных штанов не являются визитной карточкой Adidas, ведь многие производители одежды создавали брюки с аналогичным украшением, поэтому о принадлежности к определённому бренду его наличие не говорит. Вердикт суда ожидается 28 мая.