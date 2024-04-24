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24 апреля, 06:36

Пашинян рассказал об истоках геноцида армян в 1915-м после слов Эрдогана

Пашинян назвал геноцид армян в 1915-м результатом геополитических интриг

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу по случаю Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи назвал события 1915 года результатом геополитических интриг.

"Эта масштабная трагедия произошла в годы Первой мировой войны, и армянский народ, не имевший государственности, утративший свою государственность много столетий назад и, по сути, забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний", сказал армянский лидер.

Пашинян призвал соотечественников не считать геноцид приговором и перестать искать утраченную родину, поскольку они уже нашли свою "землю обетованную, где текут молоко и мёд". Он уверен, что для республики чествование мучеников геноцида сейчас должно символизировать не утраченную, а обретённую и настоящую родину в лице Армении. Родину он назвал конкурентоспособной, легитимной, продуманной, с созидательной политикой, которая может "исключить повторение геноцида".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от частого использования слова "геноцид" по отношению к трагическим событиям 1915 года. Он заявил об установлении "нового порядка" в кавказском регионе, что теперь начал понимать и его армянский коллега.

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Андрей Бражников
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