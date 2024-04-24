Пашинян рассказал об истоках геноцида армян в 1915-м после слов Эрдогана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу по случаю Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи назвал события 1915 года результатом геополитических интриг.

"Эта масштабная трагедия произошла в годы Первой мировой войны, и армянский народ, не имевший государственности, утративший свою государственность много столетий назад и, по сути, забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний", — сказал армянский лидер.

Пашинян призвал соотечественников не считать геноцид приговором и перестать искать утраченную родину, поскольку они уже нашли свою "землю обетованную, где текут молоко и мёд". Он уверен, что для республики чествование мучеников геноцида сейчас должно символизировать не утраченную, а обретённую и настоящую родину в лице Армении. Родину он назвал конкурентоспособной, легитимной, продуманной, с созидательной политикой, которая может "исключить повторение геноцида".