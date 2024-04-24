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24 апреля, 07:23

Парная работа: Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ асами на Су-25

Су-25 ВС РФ ударили по опорным пунктам и бойцам ВСУ на Южно-Донецком направлении

Су-25 ВВС России нанесли удары по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео с работой экипажей опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Работа Су-25 ВВС РФ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Южно-Донецком направлении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", говорится в публикации.

Ракетная атака была выполнена по заданным координатам. После залпа экипажи самолётов совершили противоракетный манёвр, применили тепловые ловушки и возвратились на аэродром вылета. Передовой авиационный наводчик подтвердил успешное поражение всех заданных целей. Полёт прошёл штатно. Служащие инженерно-технического состава провели обслуживание техники и уже подготовили самолёты к следующему боевому вылету.

"Выполнили взлёт парой, полёт на предельно малой высоте, пуск неуправляемыми ракетами с кабрирования по заданным целям. Победа будет за нами!" описал выполнение боевой задачи лётчик Су-25 по имени Игорь.

Минобороны показало кадры транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard
Минобороны показало кадры транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard

Ранее в Министерстве обороны впервые за весь период специальной военной операции сообщили о поражении в зоне боевых действий пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk производства США. Кроме того, российские войска ликвидировали склад с БПЛА 113-й бригады территориальной обороны, а также нанесли поражение личному составу и технике противника в 115 районах.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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