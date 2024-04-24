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Один из похитителей певца Авраама Руссо может избежать наказания

Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо в 2006 году может избежать наказания

24 апреля, 07:38
Авраам Руссо. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Авраам Руссо. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Суд Москвы поставил под сомнение законность уголовного преследования Тархана Эльдукаева, которого считают одним из преступников, похитивших певца Авраама Руссо в 2004 году, а также пытавшихся его убить в 2006-ом. Защита полагает, что истёк срок давности по указанным преступлениям.

"Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты Тархана Эльдукаева, отменил решение Басманного райсуда, в котором обжаловались действия следствия, не прекратившего уголовное преследование спортсмена", — пишет "Коммерсант" со ссылкой на судебное заседание.

По мнению суда, доводы защиты необходимо пересмотреть по существу в суде первой инстанции. Адвокат Эльдукаева заявил, что его подзащитный согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. Если же сделать это не удастся, то обвиняемый готов отслужить в зоне СВО, чтобы выйти на свободу, добавил юрист.

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Напомним, в 2004 году певца Авраама Руссо похитили и избили, а в 2006 году на него было совершено покушение в Москве. Преступники обстреляли автомобиль музыканта. Он получил ранения, а его охранник погиб. В октябре 2023 года Эльдукаев был арестован за причастность к нападению. В числе обвиняемых также Виталий Джура и Алексей Трясников, которые уже отправлены в тюрьму на 9 и 12 лет. Организатором покушения называют экс-миллиардера Тельмана Исмаилова, который числится в международном розыске.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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