Совфед выясняет личности 160 украинских детей, которых искали в России, а нашли в Германии В СК поступил запрос из-за украинских детей в Германии, якобы "похищенных" РФ 24 апреля, 08:11 В СК поступил запрос из-за найденных в ФРГ украинских детей. Обложка © Freepik

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявила о намерении России установить личности украинских детей, обнаруженных случайно в Германии, в "похищении" которых обвиняли Москву. В частности, предстоит ответить на вопрос, есть ли среди них дети из новых российских регионов. Об этом политик заявила ТАСС.

Святенко подчеркнула, что обнаружение детей в ФРГ и непричастность России к их "исчезновению" ещё раз доказывает, что российские ведомства действуют строго в рамках законов. Вице-спикер добавила, что ею сделаны запросы в СК РФ и направлены обращения омбудсменам при Президенте России.

"Обратилась в указанные ведомства с просьбой разобраться, есть ли среди найденных детей незаконно вывезенные с воссоединённых с Россией территорий", — пояснила она.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что более 160 украинских детей, в "похищении" которых Киев обвинял Россию, нашлись в Германии. Несмотря на это, украинская сторона продолжает утверждать, что этих детей вывезли из страны якобы при содействии России.

Авторы Татьяна Миссуми