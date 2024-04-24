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24 апреля, 09:16

Адвокат Ефремова назвал фейком слухи о том, что актёр не выйдет по УДО

Адвокат актёра Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает срок за пьяное смертельное ДТП, прокомментировал сообщения о том, что его подопечному отказано в шансе выйти из колонии в Белгородской области досрочно. Юрист не исключил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

"Я не слышал, думаю, фейк", — сказал Роман Филиппов в беседе с телеканалом "360".

А говоря о подаче прошения об условно-досрочном освобождении, он отметил, что в суд документы ещё "вроде" не уходили. Других подробностей адвокат артиста не привёл.

От сумы и до тюрьмы: Почему путь Ефремова стал уроком не только для него
От сумы и до тюрьмы: Почему путь Ефремова стал уроком не только для него

Напомним, сегодня стало известно, что Ефремову отказали в УДО из-за нарушения режима. Как выяснили журналисты, руководство колонии утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении — и звёздный заключённый начал подготовку к процедуре. Однако недавно актёр опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии и получил выговор, навредив самому себе.

Обложка ©

ТАСС / пресс-служба Мосгорсуда

Николь Вербер
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