Адвокат Ефремова назвал фейком слухи о том, что актёр не выйдет по УДО

Адвокат актёра Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает срок за пьяное смертельное ДТП, прокомментировал сообщения о том, что его подопечному отказано в шансе выйти из колонии в Белгородской области досрочно. Юрист не исключил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

"Я не слышал, думаю, фейк", — сказал Роман Филиппов в беседе с телеканалом "360".

А говоря о подаче прошения об условно-досрочном освобождении, он отметил, что в суд документы ещё "вроде" не уходили. Других подробностей адвокат артиста не привёл.