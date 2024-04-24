Адвокат Ефремова назвал фейком слухи о том, что актёр не выйдет по УДО
Адвокат актёра Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает срок за пьяное смертельное ДТП, прокомментировал сообщения о том, что его подопечному отказано в шансе выйти из колонии в Белгородской области досрочно. Юрист не исключил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.
"Я не слышал, думаю, фейк", — сказал Роман Филиппов в беседе с телеканалом "360".
А говоря о подаче прошения об условно-досрочном освобождении, он отметил, что в суд документы ещё "вроде" не уходили. Других подробностей адвокат артиста не привёл.
Напомним, сегодня стало известно, что Ефремову отказали в УДО из-за нарушения режима. Как выяснили журналисты, руководство колонии утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении — и звёздный заключённый начал подготовку к процедуре. Однако недавно актёр опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии и получил выговор, навредив самому себе.
ТАСС / пресс-служба Мосгорсуда