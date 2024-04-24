В Москве обнаружили двух псов, живущих в припаркованной машине

В Москве на улице Островитянова местные жители заметили двух собак, запертых в припаркованной во дворе машине. Владелец псов Антон рассказал телеканалу "360", что такие условия проживания питомцев — вынужденная мера.

Двух запертых в машине собак нашли в Москве. Видео © Телеканал 360

По словам хозяина, ему просто не с кем оставить собак. Он пытался отдать питомцев на передержку в приют, но без прививок пушистых туда не берут. Мужчина добавил, что сейчас живёт в съёмной квартире и на этой неделе его отправили в командировку. Сам Антон из Псковской области. По его словам, он проживает в частном доме и как полагается ухаживает за подопечными, а держит хвостатых в машине лишь временно.

Мужчина считает, что соседи нервничают из-за того, что собаки лают на них. Хозяин питомцев отметил, что оставил на авто записку, в которой описал ситуацию, и добавил, что с животными всё в порядке.

"Сейчас время такое, что все нервничают — по поводу и без повода. Мне их тоже жалко. Спрашиваю соседей: вы мясо едите? Знаете, как с животными там обращаются? Вот и всё. Я больше не ем", — добавил Антон.