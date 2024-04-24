Шольцу посоветовали узнать мнение Канта о Путине у "медиума" из Белого дома Захарова: Шольцу следовало спросить у Байдена, можно ли Путину цитировать Канта 24 апреля, 10:00 Олаф Шольц и Джо Байден. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был предусмотрительно посоветоваться с президентом США Джо Байденом, а уже потом громко кричать о своём недовольстве тем, что российский лидер Владимир Путин упомянул в своей речи немецкого философа Иммануила Канта. Об этом на радио Sputnik сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Олафу Шольцу нужно позвонить Байдену и попросить, чтобы Байден уточнил у Канта, можно ли Путину его цитировать. Мне кажется, прекрасная рабочая схема. Учитывая, что <…> Байден бесконечно обращается к людям, которые уже не с нами, я думаю, ему не составит труда уточнить позицию Канта", — пояснила она.

Захарова добавила, что Шольцу следовало бы задуматься над тем, что немцы скоро вообще забудут, кто такой Кант, так как в самой Германии не думают о сохранении своей культуры. Дипломат напомнила, что именно Россия всегда бережно относится к любому наследию, в том числе западному, на своей территории. Так, в Калининграде всегда будут чтить память о Канте, отметила Захарова.

Напомним, 22 апреля отмечалось 300-летие со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта, могила которого находится в Калининградской области. В честь этой даты российский лидер Владимир Путин отметил, что проведение Международного кантовского конгресса "Мировое понятие философии" говорит о неугасающем интересе к мыслителю. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин якобы не имеет "ни малейшего основания" ссылаться на Канта и его труды. По мнению немецкого политика, Россия хочет "присвоить" наследие философа.

Авторы Татьяна Миссуми