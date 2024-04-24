Активисты РВИО провели по всей стране субботники "Место памяти" 24 апреля, 10:37 Активисты РВИО приняли участие в субботниках "Место памяти". Обложка © Telegram / Военная история — РВИО

Активисты Российского военно-исторического общества (РВИО) проводят по всей стране субботники "Место памяти". К акции присоединились тысячи неравнодушных граждан. Об этом рассказали в самой организации.

Активисты РВИО приняли участие в субботниках "Место памяти". Фото © Telegram / Военная история — РВИО

Активисты РВИО приняли участие в субботниках "Место памяти". Фото © Telegram / Военная история — РВИО

Активисты РВИО приняли участие в субботниках "Место памяти". Фото © Telegram / Военная история — РВИО

Активисты РВИО приняли участие в субботниках "Место памяти". Фото © Telegram / Военная история — РВИО

Один из самых масштабных субботников прошёл в Тульской области. Там волонтёры привели в порядок площадь у памятника военным врачам и санитаркам в Туле, установленного РВИО в 2015 году. В городе Белёве была облагорожена территория у мемориала "Доченька, я вернусь!", появившегося в 2021 году благодаря усилиям общества. И, наконец, тульские школьники очистили и помыли памятные доски на зданиях учебных учреждений. Руководство РВИО пообещало поделиться итогами акции на сайте местопамяти.рф.

Ранее сообщалось, что около двух миллионов человек посетили выставку "Обыкновенный нацизм", которая проходит в Музее Победы с 19 апреля 2022 года. В экспозицию вошли архивные материалы об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма — с момента его зарождения до современных дней.

Авторы Татьяна Миссуми