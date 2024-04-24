В Красноярске женщина привязала больного алабая к авто и протащила по улицам

Жительница Красноярска не смогла посадить алабая в багажник, поэтому решила привязать его к машине, чтобы крупный питомец самостоятельно плёлся за авто на полном ходу. Многие очевидцы оказались шокированы поступком женщины. К счастью, её всё-таки удалось остановить, хоть для этого и пришлось перекрывать движение, пишет 360.ru.

Женщина проехалась по Красноярску с привязанным к автомобилю алабаем. Видео © 360.ru

На кадрах видно, как женщина пыталась посадить пса в машину. Однако уже после нескольких неудачных попыток она оставила идею перевезти животное привычным способом, привязала собаку к багажнику и поехала, потащив за собой. Сначала пёсик пытался бежать за авто, но позже силы его покинули.

При этом, по словам очевидцев, горе-хозяйка не реагировала на сигналы проезжающих машин и крики прохожих. Остановить её получилось, только перекрыв движение. Журналисты, кстати, смогли связаться с женщиной после инцидента, однако на вопросы она отвечать отказалась, угрожая полицией.

"Справку о состоянии собаки я предоставлю, я её уже получила. Там только царапины на лапах", — сказала она.

К слову, в полиции уже отреагировали на жестокий поступок женщины. Правоохранителям она заявила, что алабай повредил сустав, поэтому не смог сам залезть в машину. По её словам, она везла собаку к внуку, чтобы тот помог поместить животное в авто для дальнейшей поездки к ветеринару. Сейчас сотрудники органов проверят возможные нарушения ПДД владелицей алабая. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.