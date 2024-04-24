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24 апреля, 12:03

В Госдуме предложили давать до 35 лет тюрьмы за диверсии

Кабинет министров одобрил проект поправок в Уголовный кодекс РФ о тюремных сроках до 35 лет в наказание за диверсионные преступления. В ближайшем времени документ внесут в Госдуму, рассказал один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами. До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281–281.3 УК РФ)", — написал депутат в своём телеграм-канале.

По его мнению, такие меры помогут обеспечить безопасность "в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага". Пискарёв отметил, что Правительство поддержало поправки и в скором времени они будут внесены в Госдуму.

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Ранее в Генпрокуратуре предупредили о провокаторах, которые активно используют социальные сети, где призывают к диверсиям против РФ. В ведомстве отметили, что за один год Роскомнадзор получил свыше тысячи сообщений с требованиями по удалению противоправной информации. Данные, нарушающие российское законодательство, были удалены с 95 тысяч сайтов.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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