В "Лиге экскурсоводов" приняли участие 5 тысяч человек из 89 регионов России

Завершилась региональная стадия всероссийской просветительной программы "Лига экскурсоводов", которая прошла с 1 марта по 22 апреля. Около пяти тысяч энтузиастов из всех 89 регионов страны, среди которых были как любители, так и опытные сотрудники туристической сферы, презентовали и защитили свои экскурсионные программы. Об этом рассказала пресс-служба Российского общества "Знание".

"Организаторами лиги выступают Российское общество "Знание", президентская платформа "Россия — страна возможностей" и программа Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", — напомнили в обществе.

Первые пять строчек по количеству участников заняли: Москва (132), Санкт-Петербург (107), Ульяновская область (98), Республика Башкортостан (96), Ростовская и Челябинская области (86).