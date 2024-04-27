Как повлияет на СВО поставка британских планирующих авиабомб Paveway IV Британия намерена поставить Киеву высокоточные бомбы Paveway IV. Life.ru сравнивает характеристики боеприпаса с российскими бомбами ФАБ. 26 апреля, 21:21 Как повлияет на СВО поставка британских планирующих авиабомб Paveway IV Shutterstock / FOTODOM

Британия намерена предоставить Украине высокоточные бомбы Paveway IV в составе очередного пакета военной помощи. Об этом 24 апреля сообщил корреспондент BBC Джонатан Бил на своей странице в соцсетях. "Последняя партия британской военной помощи Украине будет включать в себя бомбы Paveway IV", — написал он.

Известно, что британские бомбы не сильно отличаются по своим возможностям от уже имеющихся у ВСУ высокоточных американских бомб JDAM и французских "крылатых" AASM. Практика их применения показала, что существенного влияния на ход боевых действий западные боеприпасы не оказали. Российские войска по-прежнему владеют инициативой, а ВСУ всё так же находятся в сложном положении, что открыто признают даже в Вашингтоне. "Ситуация не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах", — заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Вряд ли изменят положение в зоне СВО и британские бомбы Paveway IV.

Paveway IV и ФАБ-1500

Paveway IV — это планирующая бомба с лазерным и GPS-наведением весом 227 кг. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Paveway IV — это планирующая бомба с лазерным и GPS-наведением весом 500 фунтов (227 кг). Максимальная дальность сброса Paveway IV от цели — 30 км. Основными носителями бомб этого типа считаются самолёты Eurofighter Typhoon и Tornado GR4. На Украине, предположительно, под их применение могут быть адаптированы МиГ-29 и Су-27. По планам Великобритании, Paveway IV должна стать основой бомбовых возможностей королевских ВВС. Эксперты оценивают эту бомбу как весьма серьёзное оружие, способное поражать как стационарные, так и движущиеся цели в глубине обороны противника.

Стоит отметить, что британский боеприпас выглядит безобидной игрушкой по сравнению с российской фугасной авиабомбой ФАБ-1500. Это тоже планирующий боеприпас с лазерным и спутниковым наведением, вес которого (1500 кг) в шесть с половиной раз, а дальность сброса (до 100 км) в три раза больше, чем у британской бомбы. Чтобы понять, насколько разрушительная мощь ФАБ-1500 больше, чем у Paveway IV, достаточно сравнить вес этих боеприпасов.

По данным из открытых источников, взрыв ФАБ-1500 оставляет воронку диаметром 15 метров, а радиус сплошного поражения составляет 500 метров. Бомба уничтожает подземные бункеры на глубине до 20 метров и пробивает три метра железобетона. Запускать эти бомбы могут российские самолёты Су-30, Су-34 и Су-35. В настоящее время ФАБ-1500 является самой мощной планирующей авиабомбой в мире. Между тем в России уже запущено серийное производство ещё более мощной планирующей бомбы ФАБ-3000 весом три тонны.

Не достигли цели

Российские системы РЭБ противостоят "умным бомбам". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

То, что умные западные бомбы не показали высокой эффективности на Украине, признают уже в американских СМИ. "Россия глушит умные американские бомбы на Украине", — сообщила американская газета Politico. "Умные" бомбы американского производства становятся жертвами российских электронных помех на Украине, из-за чего они не попадают в цель. В некоторых случаях оружие также не взорвалось из-за технической проблемы… Эта новость усугубляет всё более мрачную картину состояния украинских вооружённых сил, — говорится в публикации. — Количество неразорвавшихся вооружений оказалось выше, чем ожидалось, и они не достигли цели на поле боя", — добавляет издание.

Американские эксперты полагают, что причина низкой эффективности высокоточных западных бомб действительно может заключаться в способности российских войск создавать помехи для их наведения. "Я действительно думаю, что могут быть опасения, что русские могут глушить сигнал, используемый для наведения JDAM, и это ответит на вопрос, почему эти боеприпасы не работают так, как ожидалось и как они действуют в других зонах боевых действий", — приводит Politico мнение бывшего сотрудника Пентагона и офицера ЦРУ в отставке Мика Малроя.

Поскольку британские бомбы Paveway IV являются продукцией совместного производства Британии и США, их эффективность на Украине вряд ли окажется выше, чем у американских JDAM. По большому счёту это всего лишь вклад британского ВПК в кровавый террор украинского народа и продолжение агонии киевского режима.

Авторы Владимир Дюжий