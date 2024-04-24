Hugo Boss покидает Россию

Немецкая компания — производитель одежды Hugo Boss собирается закрыть сделку по продаже своего бизнеса партнёрам из Stockmann. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей модного дома.

"Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнёру компании в России", — рассказал представитель бренда.

Компания отметила, что для начала продажу должен утвердить европейский надзорный орган.