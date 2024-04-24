Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 13:23

Hugo Boss покидает Россию

Hugo Boss продаёт свой российский бизнес компании Stockmann

Немецкая компания — производитель одежды Hugo Boss собирается закрыть сделку по продаже своего бизнеса партнёрам из Stockmann. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей модного дома.

"Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнёру компании в России", — рассказал представитель бренда.

Компания отметила, что для начала продажу должен утвердить европейский надзорный орган.

Лукашенко сказал "досвидос" уходящим западным брендам вроде "Макдоналдса"
Лукашенко сказал "досвидос" уходящим западным брендам вроде "Макдоналдса"

Ранее автомобильные заводы Hyundai и Nissan в Петербурге возобновили производство под другими брендами. Теперь они будут называться "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург". Сейчас руководство автозаводов проводит переговоры с потенциальными коллегами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • Санкции против России
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров