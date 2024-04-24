Hugo Boss покидает Россию
Hugo Boss продаёт свой российский бизнес компании Stockmann
Немецкая компания — производитель одежды Hugo Boss собирается закрыть сделку по продаже своего бизнеса партнёрам из Stockmann. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей модного дома.
"Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнёру компании в России", — рассказал представитель бренда.
Компания отметила, что для начала продажу должен утвердить европейский надзорный орган.
Ранее автомобильные заводы Hyundai и Nissan в Петербурге возобновили производство под другими брендами. Теперь они будут называться "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург". Сейчас руководство автозаводов проводит переговоры с потенциальными коллегами.
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