Учёные раскрыли причину набора веса в пожилом возрасте
INT: "Возрастное воспаление" приводит к набору лишних килограммов после 50
После 50 лет многие начинают прибавлять в весе. Оказалось, что проблема кроется не в гормональном фоне, а в иммунитете человека, передаёт журнал International Immunopharmacology.
Раньше считалось, что основной причиной набора лишнего веса в возрасте являются гормональные изменения, замедление метаболизма. Однако недавние исследования китайских ученых из Сямэньского университета показали, что на вес также влияет интерлейкин-6 (IL-6) — ключевая молекула иммунной системы.
Выяснилось, что IL-6 может препятствовать сжиганию жира у людей старшего поколения, приводя к набору лишних килограммов. По результатам экспериментов такое же воздействие этой молекулы наблюдается и у болеющих раком, но в случае таких пациентов происходит опасная потеря веса. Благодаря открытию китайских учёных появляются новые перспективы для разработки методов борьбы с лишним весом и повышаются шансы на здоровое долголетие.
Как рассказал kp.ru учёный-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв, уменьшить инфламэйджинг — "воспалительное старение" — можно с помощью лечения хронических заболеваний, в том числе гипертонии, диабета, а также с помощью вакцинации и защиты от инфекций, снижения стресса и поддержки микрофлоры кишечника.
По его словам, если следовать этим правилам, можно помочь сократить выработку той самой молекулы интерлейкин-6 и побороться с возрастной прибавкой веса.
Ранее Life.ru сообщал, что главная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишних килограммов. Эксперты отмечают, что при наличии заболеваний, которые приводят к отложениям в боках, нужно консультироваться с врачом, а не садиться на строгую диету. В некоторых случаях даже требуется консультация психотерапевта.
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