Учёные раскрыли причину набора веса в пожилом возрасте

После 50 лет многие начинают прибавлять в весе. Оказалось, что проблема кроется не в гормональном фоне, а в иммунитете человека, передаёт журнал International Immunopharmacology.

Раньше считалось, что основной причиной набора лишнего веса в возрасте являются гормональные изменения, замедление метаболизма. Однако недавние исследования китайских ученых из Сямэньского университета показали, что на вес также влияет интерлейкин-6 (IL-6) — ключевая молекула иммунной системы.

Выяснилось, что IL-6 может препятствовать сжиганию жира у людей старшего поколения, приводя к набору лишних килограммов. По результатам экспериментов такое же воздействие этой молекулы наблюдается и у болеющих раком, но в случае таких пациентов происходит опасная потеря веса. Благодаря открытию китайских учёных появляются новые перспективы для разработки методов борьбы с лишним весом и повышаются шансы на здоровое долголетие.

Как рассказал kp.ru учёный-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв, уменьшить инфламэйджинг — "воспалительное старение" — можно с помощью лечения хронических заболеваний, в том числе гипертонии, диабета, а также с помощью вакцинации и защиты от инфекций, снижения стресса и поддержки микрофлоры кишечника.

По его словам, если следовать этим правилам, можно помочь сократить выработку той самой молекулы интерлейкин-6 и побороться с возрастной прибавкой веса.