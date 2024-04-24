Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за атаку на российскую нефтебазу

Командир украинской армии Евгений Булацик заочно приговорён к тюремному сроку за приказ атаковать авиабомбами нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Доказательства, собранные главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооружённых сил Украины Евгению Булацику. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — отметили представители СК РФ.

В ведомстве отметили, что тогда в результате взрыва на нефтебазе ВСУ создали опасность гибели многих гражданских лиц, которые в момент происшествия работали на предприятии. Суд заочно приговорил украинского командира к 18 годам лишения свободы.