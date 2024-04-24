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24 апреля, 16:01

Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за атаку на российскую нефтебазу

Командир ВСУ Булацик заочно приговорён к 18 годам тюрьмы за взрыв в Брянске

Командир украинской армии Евгений Булацик заочно приговорён к тюремному сроку за приказ атаковать авиабомбами нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Доказательства, собранные главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооружённых сил Украины Евгению Булацику. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", отметили представители СК РФ.

В ведомстве отметили, что тогда в результате взрыва на нефтебазе ВСУ создали опасность гибели многих гражданских лиц, которые в момент происшествия работали на предприятии. Суд заочно приговорил украинского командира к 18 годам лишения свободы.

В Брянской области после атаки дрона горят резервуары с нефтепродуктами, жители эвакуированы
В Брянской области после атаки дрона горят резервуары с нефтепродуктами, жители эвакуированы

Ранее московский суд заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка, обвинив его в терроризме. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания украинского военного деятеля на территории РФ либо его экстрадиции в нашу страну. В данный момент Малюк находится в федеральном и межгосударственном розыске.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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