В Челябинске стартовала первая "Российская креативная неделя – Урал" 24 апреля, 15:57 В Челябинске проходит "Российская креативная неделя – Урал". Фото © Telegram / Креативный контекст

В Челябинске стартовала первая "Российская креативная неделя – Урал", которая пройдёт 24 и 25 апреля. На мероприятии собралось свыше ста экспертов разных творческих направлений, в том числе из других регионов страны. Об этом рассказал организатор события АНО "Креативная экономика".

На форум зарегистрировалось более двух тысяч человек. Центральным событием первого дня стало решение о создании кинокомиссии в Уральском регионе, об этом стало известно на сессии "Сделано на Урале: как продвигать уральские бренды", где встретились представители власти и бизнеса.

"Мной принято решение о создании региональной кинокомиссии, которая будет заниматься рибейтом и продвижением нашего региона, чтобы здесь снимались фильмы и производилась кинопродукция высокого уровня. Съёмка фильмов на Урале будет содействовать продвижению территории", — отметил в своём выступлении губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, в регионе около 10 тысяч предприятий занимаются креативными индустриями — и эта цифра будет только расти. Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков напомнил, что "движение" креативных недель в России сравнительно молодое. Начало было положено в Москве, затем форум прошёл в Красноярске и Владивостоке, а сейчас — в Челябинске.

"Такие мероприятия помогают власти и бизнесу найти точки соприкосновения и договориться о том, как эти важные сферы будут развиваться дальше", — подчеркнул Новиков.

Как добавила директор форума и глава АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова, в каждом регионе есть все необходимые условия для того, чтобы развивать креативные индустрии по своему уникальному пути: это природа, локальная кухня, традиции, культура и, конечно, люди. Задача мероприятия — продвижение региона и определение его креативной идентичности.

Ранее Life.ru писал, что в Москве состоялся деловой форум "Креативные индустрии 2024: импульс для технологического и инновационного развития". На мероприятии издание "Вечерняя Москва" получило награду в номинации "Голос города" за "100-летнюю преданность своему историческому бренду и своим читателям".

Авторы Татьяна Миссуми