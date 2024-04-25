Стало известно, чего россияне хотят добиться к 30 и как часто их бесит фраза про часики 27% россиян считают важным к 30 годам построить крепкую семью 25 апреля, 06:00 56% россиян считают, что тридцатилетие является особенным этапом в жизни. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

56% россиян считают, что тридцатилетие является особенным этапом в жизни. Большинство (58%) также верит в существование кризиса тридцати. В этом возрасте россияне чаще всего задаются вопросом о том, как найти себя и любимое дело. О том, чего молодёжь хочет достичь к этому возрасту, узнал Life.ru.

Так, по данным исследования образовательной платформы Skillbox и сервиса маркетинговых исследований Anketolog, 27% считают важным построить крепкую семью, 19% — обеспечить себе и близким финансовую стабильность, 17% — определить своё призвание и найти любимую работу, 10 — вкладываться в духовное и интеллектуальное саморазвитие.

34% россиян верят в существование кризиса тридцати лет, но не переживали его, 15% сталкивались с ним в прошлом и 9% испытывают его сегодня. По мнению молодых людей, кризис тридцати сопровождается следующими переживаниями: чувством нереализованных амбиций (23%), тоской по молодости (22%), сравнением себя с более успешными ровесниками (19%), осознанием невозможности изменить жизнь (12%).

По мнению респондентов, кризис тридцатилетия провоцирует отсутствие финансовой стабильности (27%), отсутствие крепкой семьи (19%), отсутствие духовного и интеллектуального саморазвития (14%), отсутствие призвания и любимой работы (13%), отсутствие второй половинки (9%). Согласно исследованию, выбраться из кризиса может помочь общение с семьёй (24%), планирование своей жизни (16%), успехи в карьере (14%), психотерапия (12%), общение с друзьями (9%).

Чаще всего молодые люди на пороге и после 30 задаются такими вопросами: "Как найти себя и любимое дело" (20%);

"Занимаюсь ли я подходящим для себя делом" (15%);

"Достаточно ли я достиг в жизни" (12%);

"Счастливый ли я человек" (10%);

"Достаточно ли я зарабатываю" (9%);

"Кто я и чего хочу" (8%);

"В чём смысл жизни" (7%).

А список самых раздражающих фраз, связанных с возрастом, возглавила "Часики тикают", за неё проголосовал каждый третий россиянин (34%). В топ-5 также вошли "Не жалуйся! Вот в наше время…" (18%), "Жить для себя — эгоистично" и "Найди себе мужа/жену" (по 10%), "Хватит быть ребёнком" (9%).

"В этом возрасте происходит один из важных периодов самоопределения, полной переоценки ценностей и пересмотра своей жизни. Отмечу, что это не откат к незрелости, это большая внутренняя работа. Если ожидания и реальность синхронизируются, человек переживает этот период легко. Если синхрона не происходит, человек испытывает напряжение, начинает искать ответы и варианты преодоления сложившейся ситуации. Важно помнить, что мы живём в мире, где искать нового себя можно и нужно", — объяснила тревоги молодых россиян профориентолог, автор профориентационного курса "Кем стать?" в Skillbox Екатерина Боровец.

Авторы Александра Вишнякова