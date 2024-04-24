Суд в Сыктывкаре заочно арестовал Каспарова* и Гудкова**

Суд в Сыктывкаре принял решение о заочном аресте четырёх человек, в том числе шахматиста Гарри Каспарова* и политика Геннадия Гудкова** по обвинению в создании террористического общества. По делу также проходят российский политик, лидер движения "Экологическая оборона Московской области" Евгения Чирикова*** и сооснователь так называемого Форума свободной России Иван Тюрин****.

В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по материалам УФСБ России по Республике Коми, они обвиняются по статьям 205.1, 205.2, 205.4 УК РФ, то есть в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в её публичном оправдании.

"Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок содержания под стражей обвиняемым исчислен с момента их задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства – с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — информирует пресс-служба Сыктывкарского горсуда.

Напомним, что ранее Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* на 30 тысяч рублей. Протокол подготовил Роскомнадзор за непредоставление сведений о деятельности иноагента.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, также признан иноагентом.

*** Включена в список иноагентов.