Союз театральных деятелей России открывает региональное отделение в ЛНР

В Луганской Народной Республике будет открыто отделение Союза театральных деятелей (СТД) России. Такое решение принято 24 апреля на очередном секретариате организации под председательством Владимира Машкова.

"Отныне Луганское региональное отделение СТД РФ становится 79-м по счёту, работающим в России", — написала пресс-служба СТД в телеграм-канале.

Членами Союза уже стали первые десять театральных деятелей из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева и Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича.

Сам Машков на прошедшем секретариате также рассказал об итогах 1-го Форума председателей региональных отделений СТД РФ, прошедшего в Москве 18–21 апреля, и отметил, что сразу после его окончания в центральный аппарат организации стали поступать отклики и предложения от руководителей всех областных и краевых филиалов.