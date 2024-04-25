Союз театральных деятелей России открывает региональное отделение в ЛНР
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Обложка © Telegram / Союз театральных деятелей России
В Луганской Народной Республике будет открыто отделение Союза театральных деятелей (СТД) России. Такое решение принято 24 апреля на очередном секретариате организации под председательством Владимира Машкова.
"Отныне Луганское региональное отделение СТД РФ становится 79-м по счёту, работающим в России", — написала пресс-служба СТД в телеграм-канале.
Членами Союза уже стали первые десять театральных деятелей из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева и Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича.
Сам Машков на прошедшем секретариате также рассказал об итогах 1-го Форума председателей региональных отделений СТД РФ, прошедшего в Москве 18–21 апреля, и отметил, что сразу после его окончания в центральный аппарат организации стали поступать отклики и предложения от руководителей всех областных и краевых филиалов.
Ранее Life.ru писал, что председателю Союза театральных деятелей (СТД) РФ — актёру и режиссёру Владимиру Машкову — заочно предъявили новые обвинения на Украине. Причиной стали выступления артиста в ходе предвыборной кампании в российских регионах в качестве главы избирательного штаба президента РФ Владимира Путина.