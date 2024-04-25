МИД назвал причины блокировки резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

МИД России объяснил решение страны наложить вето в Совбезе ООН на проект резолюции США о неразмещении ядерного оружия на околоземной орбите. На то было минимум три причины, сказано в заявлении ведомства.

Во-первых, блокировка инициативы произошла из-за отказа внести в документ предложенные РФ поправки, отметили в министерстве. Они призывали сделать космическое пространство свободным от любого оружия, а не только лишь от ядерного. Во-вторых, тем самым Москва воспрепятствовала попытке Вашингтона создать новые международно-правовые обязательства в области безопасности, выходящие за рамки уже существующих соглашений.

"Одобрение проекта предоставило бы США фактически полную "свободу рук" для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности", — назвали третью причину в МИД, пообещав в скором времени представить свой проект резолюции с внесёнными поправками.