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24 апреля, 20:05

Россия наложила вето на резолюцию США о неразмещении ядерного оружия в космосе

Подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве был заблокирован Россией в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Голосование по документу состоялось в Нью-Йорке 24 апреля.

Инициативу поддержали 13 государств, Китай воздержался, а РФ наложила вето. Перед этим российская делегация призвала внести в проект поправку, предусматривающую запрет на размещение на земной орбите вообще любого оружия, дабы не делать космос местом для баталий. Однако предложение было отвергнуто СБ.

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По мнению российского посольства в Вашингтоне, именно США раз за разом блокируют разработку документа с комплексными мерами, призванными предотвратить превращение космоса в арену вооружённого противостояния. При этом всевозможные обвинения в якобы намерении РФ вывести на орбиту ядерное оружие являются голословными вбросами, считает президент Владимир Путин.

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UN Photo / Eskinder Debebe

Илья Пушкарев
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