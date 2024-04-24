Россия наложила вето на резолюцию США о неразмещении ядерного оружия в космосе

Подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве был заблокирован Россией в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Голосование по документу состоялось в Нью-Йорке 24 апреля.

Инициативу поддержали 13 государств, Китай воздержался, а РФ наложила вето. Перед этим российская делегация призвала внести в проект поправку, предусматривающую запрет на размещение на земной орбите вообще любого оружия, дабы не делать космос местом для баталий. Однако предложение было отвергнуто СБ.