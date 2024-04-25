Тело и внимание: Названы шесть признаков мужского интереса к девушке

Если мужчина заинтересован женщиной, он не упустит возможности прикоснуться к ней без всякой на то необходимости. Конечно, прикосновения должны быть деликатными: давить на объект симпатии рискованно. О признаках интереса представителей сильного пола "Вечерней Москве" рассказала психолог Ольга Романив.

Мужчина, имеющий планы на даму, будет интересоваться её личной жизнью: есть ли избранник, почему закончились отношения и т.д. В числе прочего таким образом он выясняет, подойдёт ли женщина ему самому. Также он начнёт искать способы поддерживать с ней контакт, для чего может найти её в социальных сетях. Там не нужно допекать собеседника звонками, достаточно лайкнуть фото или отправить смайл в ответ на историю — и легко завяжется беседа.

Если мужчина ловит ваш взгляд, это наверняка говорит о том, что он к вам неравнодушен. При этом его улыбка обычно становится более продолжительной и широкой, и для этого вам не требуется юморить. Кроме того, он будет стараться сократить расстояние между вами. Так, если вы слегка придвинетесь, а он в ответ придвинется ещё ближе, можно быть уверенной, что человек действительно увлечён.

Психолог также посоветовала обращать внимание, разворачивается ли собеседник телом в вашу сторону. Положительным сигналом будет открытая поза, отрицательным — скрещённые конечности. Ноги на ширине плеч, расслабленные плечи и челюсть, свободные руки — признак внимательности и интереса мужчины.