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25 апреля, 01:26

Тело и внимание: Названы шесть признаков мужского интереса к девушке

Психолог Романив: Заинтересованный мужчина развернётся к даме всем телом

Если мужчина заинтересован женщиной, он не упустит возможности прикоснуться к ней без всякой на то необходимости. Конечно, прикосновения должны быть деликатными: давить на объект симпатии рискованно. О признаках интереса представителей сильного пола "Вечерней Москве" рассказала психолог Ольга Романив.

Мужчина, имеющий планы на даму, будет интересоваться её личной жизнью: есть ли избранник, почему закончились отношения и т.д. В числе прочего таким образом он выясняет, подойдёт ли женщина ему самому. Также он начнёт искать способы поддерживать с ней контакт, для чего может найти её в социальных сетях. Там не нужно допекать собеседника звонками, достаточно лайкнуть фото или отправить смайл в ответ на историю — и легко завяжется беседа.

Если мужчина ловит ваш взгляд, это наверняка говорит о том, что он к вам неравнодушен. При этом его улыбка обычно становится более продолжительной и широкой, и для этого вам не требуется юморить. Кроме того, он будет стараться сократить расстояние между вами. Так, если вы слегка придвинетесь, а он в ответ придвинется ещё ближе, можно быть уверенной, что человек действительно увлечён.

Психолог также посоветовала обращать внимание, разворачивается ли собеседник телом в вашу сторону. Положительным сигналом будет открытая поза, отрицательным — скрещённые конечности. Ноги на ширине плеч, расслабленные плечи и челюсть, свободные руки — признак внимательности и интереса мужчины.

Пропадёт с радаров: 5 женских ошибок в поведении, из-за которых не клеится с мужчинами
Пропадёт с радаров: 5 женских ошибок в поведении, из-за которых не клеится с мужчинами

А ранее психолог назвала пять женских типов, которые отпугивают мужчин. Так, с контролирующей партнёршей мужчина начинает чувствовать потерю личной свободы и усталость от постоянной борьбы за своё личное пространство и свои интересы, а с чрезмерно независимыми ощущает свою ненужность.

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Freepik

Лариса Сафронова
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