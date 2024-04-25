Японский остров Мияко полностью обесточен, свет пропал в 24 тысячах домов

Жители японского острова Мияко префектуры Окинава ранним утром 24 апреля не обнаружили в розетках электричества. Без света осталось свыше 24 тысяч домовладений.

Причина, по которой остров оказался обесточен, пока не известна. Местная энергокомпания Okinawa Electric Power Company сообщила, что уже сформировала оперативный штаб, который занимается решением возникшей проблемы. Свет обещали дать в ближайшее время.

"Мы приносим искренние извинения за неудобства нашим потребителям в регионах, где произошло отключение электроэнергии", — гласит пресс-релиз.