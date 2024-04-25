Мировые поставки какао под угрозой из-за быстро распространяющегося вируса

Мировое производство шоколада находится в опасности: деревья какао в Кот-д'Ивуаре и Гане поражает быстро распространяющийся вирус, вызываемый мелкими насекомыми — мучнистыми червецами. В результате теряется от 15 до 50% урожая, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Выяснилось, что на вредителей плохо действуют пестициды, поэтому фермеры пытаются выращивать устойчивые к вирусу сорта. Несмотря на это, за последние годы в Гане погибло свыше 254 миллионов какао-деревьев. Существующая вакцина достаточно дорогостоящая, в связи с этим американские учёные предложили специфическую схему посадки привитых и непривитых стволов.

При её составлении учитывались особенности передвижения насекомых и делались расчёты, на каком расстоянии друг от друга нужно высаживать деревья, чтобы привитые стволы защищали непривитые. Опытный эксперимент, проведённый в Гане, оказался успешным. В итоге исследователи предложили четыре варианта вакцинации рассаженных определённым образом деревьев. Модели по-прежнему экспериментальные, но авторы надеются, что они сдержат распространение вируса и положительно скажутся на прибыли фермеров и мировых поставках какао.